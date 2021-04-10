Сгоревшую крышу многоэтажки в Воронеже отремонтируют за счет городского бюджета

Фото мэрии Воронежа

ЧП произошло вчера, 9 апреля. В Воронеже на улице Еремеева в пятиэтажном доме № 27 загорелась крыша. Эвакуировали 177 жильцов, многих разместили в гостиницах. Пожар удалось ликвидировать к ночи. Сегодня, 10 апреля, мэр Вадим Кстенин поставил задачи профильным подразделениям провести ремонтные работы кровли и коммуникаций.

Средства на эти цели выделят из аварийного резервного фонда администрации города. Также муниципалитет за свой счет проведет ремонт в пострадавших в процессе ликвидации пожара квартирах. Соответствующее распоряжение за подписью градоначальника скоро будут опубликовано.

– Сейчас всех жителей дома опрашивают, чтобы определить потребность во временном размещении в нашем маневренном фонде или в гостинице. Потому что ночь люди пережили, переночевали, но уже завтра они должны готовиться к выходу на работу, дети – на учебу. Мы должны обеспечить им такую возможность, – пояснил Вадим Кстенин.

В данный момент бригады комбинатов управ районов стягиваются к пятиэтажке. Они будут разбирать кровлю, очищать сгоревшие балки, чтобы как можно быстрее приступить к ремонту. В ближайшие сутки начнется запуск коммуникаций.

Сотрудники управы работают с людьми, чтобы обеспечить им возможность забрать из квартир ценные вещи. Дом охраняют сотрудники полиции.