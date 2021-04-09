В Воронеже полыхает пятиэтажный жилой дом: всех жильцов эвакуировали

На место ЧП выехали 12 пожарных машин Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронеже поздним вечером 9 апреля загорелся пятиэтажный дом №27 по улице Еремеева. Огонь быстро разошелся по деревянным перекрытиям и охватил крышу здания. На момент публикации площадь пожара составляет около 250 квадратных метров.

Примерно в 21:40 очевидцы вызвали спасателей. На место ЧП выехали 12 пожарных машин. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, с огнем борются 40 спасателей. Тушение продолжается в настоящее время.

Из четырех подъездов многоэтажки спасатели эвакуаировали всех жильцов. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Дом отключен от электричества и газа.

В мэрии также отреагировали на ЧП: два автобуса «Воронежпассажиртранса» выехали к улице Еремеева для обогрева и доставки людей к месту временного размещения. Администрация города уже подготовила место, где смогут принять погорельцев. Информация уточняется.