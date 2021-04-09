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Происшествия9 апреля 2021 23:20

Пожар в пятиэтажке в Воронеже 9 апреля 2021 года: из горящего здания эвакуировали 177 человек

На пожар в пятиэтажке в Воронеже 9 апреля 2021 года выехало 40 спасателей
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Большинство жильцов, как только поняли, что дом объят пламенем, самостоятельно вышли из квартир

Большинство жильцов, как только поняли, что дом объят пламенем, самостоятельно вышли из квартир

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар в пятиэтажке в Воронеже случился поздним вечером 9 апреля 2021 года. Огонь все больше распространяется по старому панельному дому №27 по улице Еремеева: площадь пожара уже составляет 500 квадратных метров. Здание неожиданно вспыхнуло: по деревянным перекрытиям разбежалось пламя и охватило крышу многоэтажки. Однако в 23:25 пожар удалось локализовать.

По данным местной управляющей компании, в доме 80 квартир, в которых только официально зарегистрированы 162 жителя. Однако, как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из пятиэтажки эвакуировали 177 человек.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Большинство жильцов, как только поняли, что дом объят пламенем, самостоятельно вышли из квартир. Пожарные помогли эвакуироваться трем пожилым людям - двум женщинам и мужчине, которым тяжело передвигаться.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Дом отключен от электричества и газа.

- На первом этапе тем жителям дома, которым негде разместиться, будет предложено место временного пребывания. Оно уже готово принять людей, - сообщили в мэрии Воронежа.

Погорельцев временно разместят в Городском дворце культуры, который расположен на улице 9 Января, в непосредственной близости от места ЧП. Два автобуса муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс» выехали к улице Еремеева для обогрева и доставки людей к месту временного размещения.

Напомним, после того как в 21:40 очевидцы вызвали спасателей, на место ЧП выехали 12 пожарных машин. С огнем продолжают бороться 40 спасателей.

ЧППроисшествия: ЧП