Погорельцев из воронежской пятиэтажки переселят в гостиницу

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Жителей загоревшейся многоэтажки по улице Ереемеева в Воронеже временно поселят в одной из местных гостиниц. О соответствующем решении главы города Вадима Кстенина сообщили в мэрии. Ранее рассматривался вариант с заселением людей в находящийся поблизости дворец культуры, однако от этой идеи все-таки отказались.

Чтобы воронежцы не беспокоились об оставшемся имуществе, многоэтажку на ночь возьмут под охрану.

В управляющей компании «Мастер», которая отвечает за этот дом, отметили, что также готовы оказать содействие муниципалитету в размещении пострадавших от ЧП жителей в гостинице за счет компании. Для этого необходимо связаться по телефону: +7 952 546-07-01.

Как мы писали ранее, по данным местной управляющей компании, в доме 80 квартир, в которых только официально зарегистрированы 162 жителя. Однако, в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что из пятиэтажки эвакуировали 177 человек.

Напомним, только в 23:25 удалось ликвидировать масштабный пожар на улице Ереемеева. Поздним вечером 9 апреля неожиданно вспыхнуло пятиэтажное здание 1959 года постройки. Совсем недавно в нем прошел капитальный ремонт, который включал и переустройство крыши. Однако теперь от обновления не осталось и следа.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока не называется. По уточненным данным всего к ликвидации пожара привлекли 66 человек и 17 машин.