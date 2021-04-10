В полыхающей пятиэтажке полностью сгорела кровля и на 90% повреждено отопление

Фото – мэрия Воронежа

Сотрудники городской аварийной службы и управляющей компании «Местер» начали осмотр общедомовых коммуникаций отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения и электричества в пережившей крупный пожар воронежской пятиэтажке. Об этом сообщили сегодня, 10 апреля, в пресс-центре ЖКХ.

Там уточнили, что после ревизии будет подготовлен перечень материалов для закупки и проведения ремонта. Уже сейчас есть предварительное заключение.

– При осмотре чердака выявлено 100% повреждения кровли, 90% повреждения розлива системы отопления, разрушены дымоходы и вентканалы, теперь они требуют полного восстановления. Отметим, что часть квартир не пострадала от пожара, – пояснили в пресс-центре.

Сегодня планируется начать демонтаж сгоревших балок и ремонт кровли. Средства на это выделит мэрия.

Пожар в пятиэтажке на улице Еремеева случился поздним вечером 9 апреля 2021 года. Площадь его составила 500 квадратных метров. По счастью, погибших нет. 177 человек удалось эвакуировать.