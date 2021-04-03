История с брошенными недостроенными фельдшерскими амбулаториями в Воронежской области привела к уголовному делу

Оказывается, что сроки проведения конкурсных процедур на строительство были нарушены Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Проверка недостроев, которые остались на местах, как предполагалось, будущих фельдшерских пунктов в Воронежской области, привела к уголовному делу за халатность (ч.1 ст. 293 УК РФ). Ответить, похоже, придется чиновникам, которые, мягко говоря, не доследили.

Следователи установили, что в рамках региональной адресной программы из бюджета Воронежской области в 2019 году выделили средства на строительство 12 ФАПов и врачебных амбулаторий.

- Однако ненадлежащее исполнение должностными лицами правительства Воронежской области и Департамента строительной политики своих обязанностей, выразившееся в нарушении сроков проведения конкурсных процедур и последующем некачественном осуществлении контрольных мероприятий в отношении подрядчика - ООО «Альфа Гарант», привело к срыву реализации программы, - отмечают в СУ СКР по Воронежской области.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить, почему подрядчики взялись за работы в поселках, но не завершили их.

Позже в департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию. Отмечается, что работы завершит уже другой подрядчик. Первая фирма столкнулась с экономическими проблемами во время пандемии коронавируса.

Мы рассказывали, что в селе Журавка с 2017 года ждут, когда построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Начавшаяся было стройка вскоре «замерзла», рабочие успели выложить несколько рядов кирпичей и пропали. Сейчас в ФАП ютится в старинной «келье» вместе с почтой - там нет ни воды, ни отопления, что уж говорить об осыпающейся штукатурке и провисших потолках…

Региональная прокуратура пока же проверила, как в целом обстоит ситуация со строительством ФАПов и врачебных амбулаторий в Воронежской области. Оказалось, что к марту 2021 года 128 ФАПов и 13 врачебных амбулаторий требуют ремонта.