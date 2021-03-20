Глава Следственного комитета поручил проверить информацию о недостроенных ФАПах в Воронежской области

Фото предоставлено активистами проекта "Доброволец"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить, почему жители нескольких поселков в Воронежской области вынуждены обходиться без квалифицированной медицинской помощи. Как отмечают следователи, поводом для проверки стал сюжет на одном из телеканалов.

Речь, например, идет о селе Журавка Богучарского района: на выделенные из бюджета деньги там должны были построить фельдшерский пункт. Был заключен контракт. Но подрядчик, по предварительной информации, исчез вместе с деньгами.

Мы рассказывали, что в селе Журавка с 2017 года ждут, когда построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Начавшаяся было стройка вскоре «замерзла», рабочие успели выложить несколько рядов кирпичей и пропали. Сейчас в ФАП ютится в старинной «келье» вместе с почтой - там нет ни воды, ни отопления, что уж говорить об осыпающейся штукатурке и провисших потолках…

Фото предоставлено активистами проекта "Доброволец"

Подобные проблемы с недостроенными фельдшерскими пунктами могут быть всего в 12 населенных пунктах региона. Следователям предстоит разобраться, почему так получилось и доложить о результатах проверки в центральный аппарат ведомства.

СУ СК России по Воронежской области уже направил запросы в областной департамент здравоохранения, госстройнадзор и в прокуратуру области, чтобы получить полную информацию обо всех недостроенных объектах. После этого будет решен вопрос о необходимости проведения доследственной проверки.