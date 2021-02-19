«Перед уколом греем ампулу теплом своего тела»: жители воронежского села пять лет ждут новый ФАП

Фото предоставлено активистами проекта "Доброволец"

В селе Журавка Богучарского района, по данным переписи десятилетней давности, проживают около 500 человек. И с 2017 года они ждут, когда построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Начавшаяся было стройка вскоре «замерзла», рабочие успели выложить несколько рядов кирпичей и пропали.

ПОЧТИ В КЕЛЬЕ

По словам местных жителей, раньше в их селе был хороший и комфортный ФАП. Но в 2003 году здание сгорело, и администрация выделила помещение в полуторавековой прицерковной постройке. В здании, где кроме ФАП ютится еще и почта, нет ни воды, ни отопления, что уж говорить об осыпающейся штукатурке и провисших потолках… Зимой в помещении температура не поднимается выше 8 градусов. Перед проведением инъекций пациент греет ампулу теплом своего тела, в то время как фельдшер греет руки в карманах, чтобы сделать укол.

В соседней с Журавкой Подколодовке есть амбулатория, оборудованная кабинетом врача, палатами, лабораторией забора крови и автомобилем скорой медицинской помощи. Но там работает только один врач и один фельдшер на 1500 жителей населения села. А раз в неделю дежурит врач из Богучара. При этом добираться в Подколодовку нелегко. Автобус уходит рано утром и прибывает в Подколодновку он уже в 7 утра, когда амбулатория еще закрыта. Жителям Журавки гораздо удобнее ездить в больницу в райцентр. Там и специалистов побольше, да и добраться проще.

Проблема Журавки еще и в том, что с районным центром её связывает только понтонный мост через реку Дон. В период паводка село оказывается отрезанным от Богучарской районной больницы.

Фото предоставлено активистами проекта "Доброволец"

ДОЛГОСТРОЙ

Как сообщили «Комсомолке» в департаменте здравоохранения Воронежской области, ФАП в Журавке должен был появиться еще в 2020 году в рамках областной адресной инвестиционной программы. Но застройщик бросил работу на полпути. Теперь в департаменте строительной политики обещают завершить строительство в 2021 году.

- В последние годы больших паводков в районе не было, - добавили в департаменте здравоохранения. - Если в период развода понтонного моста возникают вопросы о медицинской помощи и госпитализации, по договоренности больные доставляются в Петропавловскую райбольницу. Также имеется возможность проезда в районную больницу Богучара через Верхнемамонский район.