В департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию с недостроенными фельдшерскими пунктами в Воронежской области

Один из новых ФАПов Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

В департаменте здравоохранения Воронежской области отреагировали на информацию о том, что проблемы с недостроенными фельдшерскими пунктами могут быть в 12 населенных пунктах региона. Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить, почему подрядчики взялись за работы в поселках, но не завершили их.

- В действительности обновление медицинских объектов, в том числе ветхих ФАПов и врачебных амбулаторий, на территории области успешно ведется на протяжении нескольких лет. Это легко подтверждают реальные факты – с 2014 года построено 124 современных медицинских объекта, из которых 76 фельдшерско-акушерских пунктов, 28 врачебных амбулаторий, 47 модульных ФАПов, пять поликлиник и два больничных стационара. Все объекты возведены по современным стандартам, укомплектованы оборудованием, - подчеркивают в облздраве.

В 2021 году в регионе должны появиться 80 новых медицинских объектов, в том числе 68 ФАПов и 11 амбулаторий. Забегая вперед скажем, что ФАП обещают построить в этом году и в селе Журавка Богучарского района - это одно из тех мест, где оказался недостроен фельдшерский пункт.

Как объяснили в облздраве строительство ФАПов в селе Журавка и еще 11 населенных пунктах было начато в 2020 году, но было приостановлено по объективным причинам.

- Подрядчик ООО «Альфа-Гарант» не смог полностью выполнить условия контракта из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19. Денежные средства, предусмотренные на строительство этих 12 объектов, сохранены и будут предоставлены новому подрядчику. Действия департаментов строительной политики и здравоохранения, а также медицинских организаций в отношении денежных средств, подрядчика и новых торгов являются обоснованными и законными, - комментируют в департаменте здравоохранения Воронежской области.

В ближайшее время электронный аукцион, который организовал департамент строительной политики Воронежской области, определит нового подрядчика. Он и завершит строительство 12 объектов.

Это 5 ФАПов – в поселке Новая Жизнь Аннинского района, селе Журавка Богучарского района, селе Писаревка Кантемировского района, поселке Опытная Станция Хохольского района, селе Гнилое Острогожского района.

А также 7 врачебных амбулаторий – в селе Третьяки Борисоглебского городского округа, селе Шукавка Верхнехавского района, селе Подгорное Калачеевского района, поселке Перелешино Панинского района, селе Нижняя Ведуга Семилукского района, селе Верхняя Тишанка Таловского района и врачебная амбулатория с жильем для врача в селе Поповка Россошанского района.

- Временная задержка строительства упомянутых ФАПов и амбулаторий никак не влияет на оказание медицинской помощи жителям этих населенных пунктов. Везде есть действующие медподразделения, сотрудники которых лечат граждан, выдают льготные лекарства, вакцинируют, выходят на вызовы, - подчеркнули в облздраве.