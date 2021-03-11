В Воронеже поймали на присвоении денег руководителя аграрного университета

Алексей Попов. Фото: с сайта ВГАУ.

Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками ФСБ «раскручивают» очередной скандал, связанный с присвоением денег, положенных в качестве премий рядовым сотрудникам. На этот раз попался и.о. ректора Воронежского аграрного университета Алексей Попов.

По данным следствия, в марте 2021 года врио ректора потребовал от подчиненных передать ему часть денег, полученных в виде премий. 10 марта Попова задержали с поличным при получении 880 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 160 УК РФ «Покушение на присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения». Силовики провели обыск в служебном кабинете Попова. Его поместили в изолятор временного содержания.

- У врио ректора изъяли полученные деньги, он признал свою вину. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения, - сообщил и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Зорро Полатов.

Попов на должности и.о. ректора спокойно не проработал и года – его назначили в конце августа 2020 года. Кстати, ранее он также занимал немалый пост - первого заместителя руководителя регионального аграрного департамента.

Напомним, совсем недавно удалось уйти из СИЗО под домашний арест бывшему ректору опорного университета Сергею Колодяжному. Его обвиняют во взятке в 2 миллиона рублей за общее покровительство, а также подозревали в участии в махинации с премиями на 70 миллионов.