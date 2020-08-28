В Воронеже назначили врио ректора аграрного университета

Алексей Попов. Фото: с сайта ВГАУ.

По приказу Министерства сельского хозяйства России от 25 августа врио руководителя Воронежского аграрного университета назначен Алексей Попов. К выполнению своих обязанностей он приступил с 28 августа.

Новому руководителю 40 лет, он – уроженец Липецкой области. ВГАУ – его alma mater, именно этот вуз Попов закончил в 2002 году. За это время Алексей Юрьевич потрудился как в коммерческих организациях на руководящих должностях, связанных с экономикой, так и в ВГУ. В главном вузе Черноземья он преподавал на кафедре экономики и управления организациями.

В 2017 году Алексей Попов перешел в департамент аграрной политики Воронежской области. Там он сначала трудился на посту советника отдела господдержки АПК, а затем дорос до первого заместителя руководителя.

Алексей Попов женат, у него двое детей.

Напомним, предшественником Попова на посту ректора ВГАУ был Николай Бухтояров. Он руководил вузом с 2015 года.

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