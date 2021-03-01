В Воронеже власти снова попытаются провести аукционы на квартиры для детей-сирот

Одно из условий аукционов - квартиры нужно покупать только в новых домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 1 марта, в областном правительстве обсудили покупку за бюджетные деньги жилья для детей-сирот.

Руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева рассказала, что на 1 января очередь на предоставление такого жилья составила 3 914 человек. Причем 2 864 сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, квартиры уже надо давать, так как им уже исполнилось 18 лет. На эти цели необходимо более 5 млрд рублей.

Областные власти также проинформировали, что в 2021 году на покупку жилья для детей-сирот потратят 672,8 млн рублей, из них 530 млн —из областного бюджета.

Все квартиры будут новыми, площадью не менее 33 квадратных метров каждая, благоустроенными — с отделкой, оборудованным санузлом и плитой на кухне. Их обещают предоставить в населенных пунктах с развитой инфраструктурой, способствующей не только комфортному проживанию, но и успешному поиску хорошей работы.

Департамент соцзащиты сформировал 34 лота по покупке 323 квартир в 2021 году. Первые 19 лотов разместили на портале госзакупок 26 февраля, оставшиеся 15 - 1 марта. Срок окончания подачи заявок на участие в аукционах — 9 марта.

- Мы исправили все недочеты, которые ранее были допущены при проведении торгов, - заявил губернатор Александр Гусев. - В этом году мы установили цену в 52 тысячи рублей за квадратный метр. Брали среднюю рыночную стоимость квартир в тех районах, где собираемся приобретать жилье. Уверен, коллеги из строительных организаций откликнутся на наше предложение.

Напомним, в 2020 году провалились два аукциона. На первом за квадратный метр чиновники заявили цену в 39 тысяч рублей. После того, как на него не подали заявок, губернатор распорядился о поднятии цены до 43 тысяч. Но чиновники почему-то не прислушались к распоряжению главы области. В итоге стоимость квадратного метра повысили только до 42 381 рубля. После того, как и второй аукцион провалился, сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» за нарушение прав детей-сирот.