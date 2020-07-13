Из-за несостоявшихся торгов на покупку квартир для воронежских детей-сирот возбудили уголовное дело

13 Июль 2020 2020-07-13T22:26:00+03:00

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Воронежские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жильем.

Напомним, в последние месяцы прошли два неудачных аукциона на покупку 55 квартир. В первом стоимость квадратного метра оценили в 39 тысяч рублей. Когда торги не состоялись, губернатор Александр Гусев раскритиковал цену и распорядился поднять ее до 43,5 тысяч рублей. Однако стоимость «квадрата» увеличили, но только до 42 381 рубля. При этом отделка квартир должна была быть уже чистовой. Этот аукцион так же провалился.

10 июля силовики в рамках доследственной проверки, находившейся на контроле главы СК Александра Бастрыкина, пришли в региональный департамент соцзащиты, чтобы изъять документы по несостоявшимся торгам. А позже возбудили уголовное дело.

- Следствием установлено, что должностными лицами департамента социальной защиты и правительства Воронежской области не принято достаточных мер по приобретению квартир для детей-сирот, в том числе при организации аукционов. В результате за истекший период 2020 года не было куплено ни одной квартиры для указанной категории граждан, что повлекло существенное нарушение их прав, - добавили в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU