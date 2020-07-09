В Воронеже опять провалились торги на 55 квартир для детей-сирот

9 Июль 2020 2020-07-09T17:09:03+03:00

Пока визит сирот к Кириллу Левиту не сдвинул с мертвой точки вопрос о покупке квартир для них. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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Повторные торги на покупку 55 квартир для сирот, которые проводил департамент социальной защиты населения Воронежской области, как и проходившие ранее, провалились. И это несмотря на то, что стоимость квадратного метра увеличилась с 39 до 42381 рубля. Правда, чиновники почему-то не выполнили распоряжения губернатора. 8 июня Александр Гусев распорядился, чтобы цена достигла отметки в 43,5 тысячи рублей.

Возможно, застройщиков смутило то, что квартиры должны быть не с черновой, а с чистовой отделкой, оборудованы пластиковыми окнами, современными дверями, сантехникой и кухонной плитой. То, что это жилье для сирот, бизнесменов не натолкнуло на мысль, что здесь за прибылью можно особо не гоняться. Меценатов среди наших строителей не наблюдается.

Между тем, подросшие сироты обращались со своими проблемами к руководителю регионального управления Следственного комитета Кириллу Левиту. По крайней мере трое из них очень долго не могут получить положенную по закону жилплощадь. Сотрудники СК также разбираются, почему в конце 2019 года на казенные деньги купили 120 квартир, но только 44 из них передали сиротам, а по остальным еще оформляют документы.

В региональном списке по состоянию на начало июня детей-сирот, нуждающихся в жилье, было 3981. 2876 из них уже достигли совершеннолетия и по закону должны в ближайшее время получить квартиры. Вот только как будет в реальности?

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ИСТОЧНИК KP.RU