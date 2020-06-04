Следователи разберутся, почему трое воронежских сирот не могут получить законное жилье

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:18:57+03:00

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Воронежские следователи проверят деятельность чиновников, отвечающих за обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поводом стало нарушение прав в отношении троих сирот.

- Проводятся проверки по озвученной в СМИ информации о нарушении жилищных прав троих детей-сирот, которые на протяжении длительного времени не могут получить положенное по закону жилье. Также следователи разберутся, почему в конце прошлого года было приобретено 120 квартир, из которых только 44 переданы сиротам, а по остальным еще проходит процедура документального оформления. Следствие даст объективную оценку действиям или бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот. Руководитель регионального следственного управления уже встретился лично с тремя гражданами, чьи жилищные права нарушены, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU