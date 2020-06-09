В Воронежской области повысят цену жилья для сирот

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:44:47+03:00

На приеме у Кирилла Левита молодые люди, росшие без родителей, рассказали о своих проблемах. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев предложил увеличить стоимость квадратного метра с 39 до 43,5 тысяч рублей за квадратный метр

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8 июня глава областного правительства Александр Гусев провел совещание по вопросу обеспечения квартирами детей-сирот. На нем обсуждалась проблема – власти никак не могут провести аукционы, на котором бы определили подрядчиков для этих целей. Просто желающих участвовать в них не находилось.

Губернатор после консультаций со специалистами внес предложение – повысить цену за квадратный метр жилья с 39 до 43,5 тысяч рублей. Александр Гусев полагает, что эта стоимость адекватная, и активность потенциальных подрядчиков наконец-то сдвинется с нулевой отметки.

По условиям аукционов, которые пока не смогли провести, для детей-сирот покупают квартиры площадью от 33 до 39 квадратных метров. Они должны находиться в Воронеже, вблизи них должны быть хорошая транспортная и социальная инфраструктура.

Примечательно, что совещание прошло вскоре после приема детей-сирот у главы регионального управления Следственного комитета Кирилла Левита. Оказалось, по крайней мере трое из них долго не могут получить положенную по закону жилплощадь. Также следователи разберутся, почему в конце 2019 года на казенные деньги купили 120 квартир, но только 44 из них передали сиротам, а по остальным еще оформляют документы.

Всего в региональном списке детей-сирот, нуждающихся в жилье, числится 3981 человек. 2876 из них уже достигли совершеннолетия и по закону должны в ближайшее время получить квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU