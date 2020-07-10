В Воронеже после провалившего аукциона на 55 квартир для детей-сирот к чиновникам нагрянули следователи

10 Июль 2020 2020-07-10T13:18:24+03:00

Одна из девушек-сирот рассказывает Кириллу Левиту, что уже долго не может получить положенную ей по закону квартиру. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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В пятницу, 10 июля, сотрудники воронежского управления Следственного комитета пришли в региональный департамент социальной защиты. Цель у них была вполне конкретная – изъять документы по снова провалившемуся аукциону на покупку 55 квартир для детей-сирот.

- Делали это наши работники в рамках доследственной проверки. Во время нее будет дана правовая оценка работе сотрудников департамента, которых подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, - сообщили в региональном СУ СК.

Напомним, в последние месяцы прошли два аукциона на покупку 55 квартир для детей-сирот. Оба вызвали нулевой в прямом смысле слова интерес застройщиков – ни одной заявки никто так и не подал. В первом аукционе стоимость квадратного метра жилья оценили в 39 тысяч рублей. Когда торги не состоялись, губернатор Александр Гусев раскритиковал цену, которая, по его мнению, была недостаточно высокой, и распорядился поднять ее до 43,5 тысяч рублей. Однако распоряжение главы региона выполнено не было – стоимость «квадрата» подняли – но только до 42 381 рубля. И это при том, что отделка квартир должна была быть уже чистовой, застройщика обязывали поставить пластиковые окна, современные двери, сантехнику и кухонную плиту.

Ранее трое сирот, уже достигшие 18-летнего возраста обращались со своими проблемами к руководителю регионального управления Следственного комитета Кириллу Левиту. Они рассказали, что уже очень долго не могут получить жилье. Сотрудники СК после этого визита стали разбираться, почему, по их данным, в конце 2019 года на казенные деньги купили 120 квартир, но только 44 из них передали сиротам, а по остальным еще оформляют документы.

В то же время власти тогда предоставили иную информацию. Чиновники уверяли, что в конце 2019 года для детей-сирот закупили 123 квартир, и их уже передали законным владельцам.

По состоянию на июнь 2020 года, детей-сирот, нуждающихся в жилье, в Воронежской области было 3981. 2876 из них уже достигли совершеннолетия и по закону должны в ближайшее время получить квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU