Обвиняемого в убийстве воронежской учительницы не выпустили из СИЗО

В суде обвиняемый в убийстве учительницы прятал лицо Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежский облсуд 24 февраля, отказал Артему С, которого обвиняют в жестоком убийстве учительницы математики в освобождении из-под ареста. Ранее Ленинский райсуд вынес решение о заключении гражданина Украины под стражу почти на два месяца. Однако его адвокат обжаловал решение, но безуспешно.

Как рассказали в облсуде, постановление районного суда признано законным и обоснованным. Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до 2 апреля.

Напомним 31-летний украинец обвиняется сразу по двум уголовным статьям – убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ). По одной из них Артему С. грозит пожизненное лишение свободы. Как ранее установили криминалисты, 2 февраля в районе остановки «Гостиница Спутник» в Коминтерновском районе он нанес жертве не менее 13 ножевых ударов. От чего она скончалась на месте. А также забрал у учительницы сумку и сотовый телефон.

Его вычислили силовики по записям с камер видеонаблюдения возле места трагедии, а также нашли у него при обыске одежду, в которой он был в день убийства. Его задержали за пределами России и привезли в Воронеж. Сразу после этого правоохранители провели допрос и проверку показаний на месте.