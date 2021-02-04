Родственники, коллеги и ученики пришли проститься с убитой воронежской учительницей

4 февраля у КДЦ «Северный». Фото: Кирилл Мишин

В Воронеже началось прощание с 47-летней учительницей математики городской школы №1 Натальей Тушинской. Напомним, вечером 2 февраля педагог возвращалась домой. Рядом с надземным переходом у остановки «Гостиница Спутник» на нее напал неизвестный с ножом. Криминалисты зафиксировали множественные ранения: шея, грудь, спина. Наживой убийцы стали сумка с деньгами, телефон и золотой браслет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем».

Прощание с Натальей Тушинской. Фото: Кирилл Мишин

4 февраля в КДЦ «Северный» (бывший Дом офицеров) пришли более сотни человек, чтобы проститься с Натальей Тушинской. Здесь собрались не только родственники, но и коллеги, ученики погибшей. Церемония началась в 11.30.

Прощание с Натальей Тушинской. Фото: Кирилл Мишин

Все знакомые педагога отзываются о ней как о добром и отзывчивом человеке.

- Это был настоящий профессионал с большой буквы, человек открытый, доброжелательный, очень общительный, неконфликтный. Справедливый педагог, - рассказывал ранее «КП-Воронеж» директор школы №1 Алексей Козлов.

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