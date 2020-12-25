Бывший ректор ВГТУ Сергей Колодяжный снова не смог получить в суде более мягкую меру пресечения. Защита в очередной раз просила отправить его под домашний арест. Однако следователь и прокурор были непреклонны – только содержание под стражей. Их ходатайство и удовлетворил Ленинский районный суд 25 декабря.Колодяжный проведет в следственном изоляторе еще два месяца – до 28 февраля. Напомним, бывший ректор является фигурантом двух уголовных дел, возбужденных по тяжким экономическим статьям – ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.6 ст. 290 УК РФ.Его обвиняют во взятке в 2 миллиона рублей от одного из доцентов вуза. Деньги он якобы получил в обмен на обещание оказывать покровительство. А также следователи считают, что он замешан в афере на 70 миллионов рублей. По ней начислялись премии как минимум 14 сотрудникам вуза. Однако деньги оседали в кармане главы опорного вуза.Колодяжного арестовали еще в начале марта 2020 года. В СИЗО он находится с того же времени. Защита безуспешно пытается «выбить» для него домашний арест, не помогло и то, что у него во время заключения обострился сахарный диабет. находится в заключении практически с начала весны 2020 года, то есть, уже девять месяцев.