В Воронеже облсуд не выпустил из СИЗО бывшего ректора ВГТУ

Сергей Колодяжный проведет в СИЗО, как минимум, около десяти месяцев. Фото: из архива «КП»

В Воронежском областном суде поддержали решение коллег из Ленинского района оставить в СИЗО экс-ректора ВГТУ Сергея Колодяжного. Ученый муж находится в заключении практически с начала весны 2020 года, то есть, уже девять месяцев. Один раз у него обострился диабет, но в тюремной больнице его состояние вроде бы привели в норму. Теперь экс-ректор уже точно пробудет в СИЗО, как минимум, до 28 декабря.

Напомним, Сергея Колодяжного задержали в начале марта. Его обвиняют во взятке в 2 миллиона рублей от одного из доцентов вуза. Деньги он якобы получил в обмен на обещание оказывать покровительство. Следователи также считают, что бывший ректор замешан в афере на 70 миллионов рублей. По ней 14 сотрудникам вуза начисляли премии, а потом деньги шли «наверх». По подозрению в участии в этой «схеме» первоначально задержали трех проректоров вуза, но они пошли на сотрудничество со следствием и вскоре их отпустили.

Колодяжный свою вину упорно отрицает. Намекая при этом, что у бывших подчиненных самих «рыльце в пушку», потому они его и «топят». Упорная «несознанка» очень не нравится органам следствия, которые, похоже, намерены держать экс-ректора в СИЗО до победного конца. То есть, пока он не признает свою вину или до самого суда.