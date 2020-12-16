Коронавирус в Воронежской области на утро 16 декабря: повторен рекорд по заболевшим

Ситуация с коронавирусом легче не становится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Воронежской области повторен рекорд по заразившимся коронавирусом - 387 человек. Это седьмое место в десятке худших по этому показателю регионов России. Всего заболели уже 40 390 наших земляков.

По-прежнему продолжают разниться данные по количеству умерших за сутки. Если федеральный оперативный штаб сообщает о 17 смертях (7 место по России), то региональный - о 19-ти. Общее число жертв коронавируса в Воронежской области теперь 1097.

При этом выздоровели 383 человека (11 место в России). Всего коронавирус победили 38758 жителей Воронежской области

Напомним, в Воронеже из-за эпидемии COVID-19 отменены парад Дедов Морозов и новогодний концерт на площади Ленина. Жители области 65 лет и старше должны соблюдать обязательную самоизоляцию. Не рекомендуют выходить на улицу беременным. Дистанционно учатся студенты вузов. В то же время с 30 ноября все школы вернулись к обычным занятиям.