В Воронеже стало известно, можно ли будет отметить Новый год на площади Ленина

На площадь Ленина пустят, но праздновать Новый год там предлагают в спокойной обстановке. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В мэрии рассказали, разрешат ли праздновать Новый год на площади Ленина. Оказалось, что все мероприятия, которые могут привлечь много народа, отменят. В их числе Парад Дедов Морозов, концертная программа, другие развлекательные шоу.

В то же время площадь перекрывать не будут. Вводить ограничения по количеству одновременно находящихся там людей также не планируют. Вместе с тем воронежцев и гостей города, которые туда придут, просят соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

В новогоднюю ночь площадь Ленина будет открыта до 6 утра, в другие дни – с 10.00 до 22.00. Там будет на что полюбоваться. Площадь оформят в стиле сказки Андерсена. На ней разместят новые арт-объекты – «Сказочный город», «Сани Снежной Королевы» и «Ледяной дворец». При этом сохранят многие знакомые по прошлому году входную группу, фигурки балерин и солдатиков, кукольные домики, карусель, кубы-подставки для елей и световые инсталляции.