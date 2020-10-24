Воронежские вузы переходят на дистанционное обучение на две недели

С 26 октября по 8 ноября максимальное число студентов Воронежского госуниверситета переведут на дистанционное обучение. Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном сайте вуза. Он подписан ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким.

Однако будет предусмотрена возможность контактной работы, например, в случае использования лабораторного оборудования. При этом доля обучающихся без использования дистанционных образовательных технологий должна быть не более 10%.

Ранее губернатор Александр Гусев вузам, а вместе с ними и средним профессиональным учебным заведениям, рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Случаи коронавируса были зафиксированы в шести учебных заведениях.

Аналогичное сообщение опубликовали и на официальном сайте ВГТУ. В опорном вузе также будут заниматься следующие две недели через электронные сервисы.

Пресс-службы ВГПУ, ВГАУ, ВЭПИ также сообщили о том, что с 26 октября по 8 ноября переходят на «удаленку».

Немногим отличают только даты в Воронежском филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова - обучение переводится на дистанционный режим по 9 ноября.