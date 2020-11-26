До 31 декабря продлили самоизоляцию для воронежцев старше 65 лет

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области продлили самоизоляцию до 31 декабря для местных жителей старше 65 лет. Об этом стало известно по итогам заседания регионального оперштаба 26 ноября.

Также в облправительстве уточнили, что работающим пенсионерам, которые будут находится на обязательной самоизоляции, выплатят пособия по временной нетрудоспособности.

На заседании главный санитарный врач региона отметил, что ранее принятые меры позволили улучшить ситуацию. Среди жителей 65+ снизилась заболеваемость коронавирусом. Показатель уменьшился с 71 до 64 на 100 тысяч населения.

Напомним, жителей региона, которые старше 65 лет, отправили на режим самоизоляции с 5 ноября.

Также в регионе зафиксировали снижение заболеваемости среди учителей и школьников. Учебные заведения заработают очно уже с понедельника, 30 ноября.