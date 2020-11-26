В Воронежской области снизилась заболеваемость среди школьников и учителей

Фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

В регионе зафиксировали снижение заболеваемости среди учителей и школьников. Это подтвердила статистика управления Роспотребнадзора Воронежской области. Информацию передал региональный оперштаб 26 ноября.

Ведомство накануне провело эпидемиологическое расследование. Оно показало, что количество заболевших снизилось практически в два раза. К примеру, до каникул в учреждениях образования отсутствовали 8-9% педагогов и 12-13% школьников. Сейчас — 4,25% и 8,4% соответственно.

Напомним, с понедельника, 30 ноября, воронежские школы начнут работать в очном режиме. Дети снова сядут за парты.