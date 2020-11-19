В Воронежской области школьники начнут учиться в очной форме с конца ноября

Старшеклассники (7 - 11) осваивают знания только в удаленном режиме. Фото: Мария ЛЕНЦ

30 ноября все школьники региона вернутся к очной форме обучения. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе регионального департамента образования. Отмечается, что заболеваемость среди школьников и педагогов в Воронежской области снижается. Ранее похожие сведения предоставил источник «КП».

20 ноября состоится заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в ходе которого рассмотрят рекомендации представителей Роспотребназора и сферы здравоохранения по продлению обучения школьников по смешанной модели еще на одну неделю.

Напомним, сейчас ученики 1-4 классов учатся непосредственно в школе. Им нужно общаться с педагогом. Ученики 5 и 6 классов имеют возможность очно-заочного образования: 2 дня дети посещают школу, а в остальные дни – получают знания дистанционно. Старшеклассники (7 - 11) осваивают знания только в удаленном режиме.