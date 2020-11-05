Жителей Воронежской области старше 65 лет отправили на обязательную самоизоляцию

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Для жителей региона, которые старше 65 лет, ввели обязательные меры. Им необходимо будет уйти на режим самоизоляции. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального оперштаба. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства в четверг, 5 ноября.

Там уточнили, что за больничными листами пожилым людям, которые работают, не надо будет приходить в поликлиники. Их можно оформить дистанционно — в электронном формате. Тем, кому потребуется помощь для похода в магазин за продуктами или в решении бытовых вопросов, помогут волонтеры.

Мера будет принята при согласовании со стороны федеральных структур — Роспотребнадзора и ФСС. Переговоры региона с ними пройдут в ближайшие дни.

Ранее жителям старше 65 лет только рекомендовали оставаться дома. Но в последнее время ситуация с заболеванием коронавирусом в регионе только ухудшилась. На какой срок вводится мера – пока неизвестно.