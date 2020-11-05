На 5 ноября в Воронежской области 303 новых случая коронавируса

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 5 ноября в Воронежской области заболевших стало на 303 человека больше. Напомним, днем ранее врачи диагностировали болезнь у 304 воронежцев. Пока трудно сказать, наметилась ли тенденция к стабилизации ситуации, или это просто временное снижение. На 5 ноября Воронежская область по суточному приросту находится на 8 строчке сверху.

Сегодня зарегистрированы также еще пять смертельных случаев от осложнений коронавируса. Регион приближается к полутысячи погибших. Сейчас в списке жертв инфекции 497 человек.

В то же время по выздоровлению выписаны 403 жителя региона.