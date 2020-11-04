В Воронежской области число умерших от COVID-19 приближается к 500

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 4 ноября региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежую статистику по заболеваемости. За сутки еще у 304 жителей Воронежской области лабораторно подтвердили заражение ковидом. Таким образом, с начала пандемии коронавирус диагностировали (методом ПЦР+) у 26 277 человек.

За сутки с больничных выписали 820 пациентов, победивших ковид. Всего с начала наблюдений в Воронежской области выздоровели 23 629 человек.

Печальная статистика тоже пополнилась: за сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 15 пациентов. Всего после коронавируса в Воронежской области умерли 492 жителя.