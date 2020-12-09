Осужденный за хищение 76 га яблоневых садов воронежский бизнесмен снова хочет выйти по УДО

Фото из архива КП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Приговоренный к 6 годам исправительной колонии общего режима директор ООО «Спартан» Владимир Поволоцкий за хищение скандальных яблоневых садов подал прошение об УДО. Ходатайство поступило в Центральный районный суд. Документ был принят 7 декабря. Об этом сообщается на сайте суда.

Приговор бизнесмену вынесли в 2018 году. Тогда же он был взят под стражу прямо в зале суда. Его признали виновным в организации хищения у государства двух земельных участков на сумму почти 900 млн рублей.

С 2012 по 2015 годы он провернул сделку и приобрел в собственность земельные участки на улице Шишкова, д.140 «б», уч. 3 и Московский проспект, д.142 «в» общей площадью 76 га. Государственные земли в то время находились в долгосрочной аренде у ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция». На них росли яблоневые сады.

Прокуратура области через суд признала недействительными договоры купли-продажи. А бизнесмен был осужден.

До этого Владимир Поволоцкий просил об условно-досрочном освобождении в мае 2020 года. Но сам по непонятной причине отозвал ходатайство.