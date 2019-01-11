2019-01-11T10:50:35+03:00
Общество

В Воронеже оставшийся яблоневый сад теперь точно не вырубят

Арбитражный суд в споре ООО «Выбор» и региональной прокуратуры посчитал правым надзорное ведомство
Яков СТРОГОВ
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Похоже, дальнейшая вырубка яблоневому саду все же не грозит.Похоже, дальнейшая вырубка яблоневому саду все же не грозит.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В четверг, 10 января, арбитражный суд Центрального округа утвердил решение Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда о полном возвращении яблочного сада на улице Шишкова в федеральную собственность.

Напомним, скандал с вырубкой сада длился долго. Началось все с протестов общественников, возмутившихся тем, что город собираются лишить зеленого оазиса, ч чтобы построить еще один квартал многоэтажек. Причем общественные слушания проекта как будто нарочно назначали на рабочее время.

Когда к делу подключились силовые ведомства, они наметанным глазом быстро поняли, что вообще передача земель агроуниверситета, находящихся в федеральной собственности, загадочному ООО «Спартан», незаконна. Вскоре нехитрая комбинация выплыла наружу. Оказалось, что в апреле 2013 года сад отдали в субаренду тому самому «Спартану». Коммерческая организация должна была вырубить часть деревьев и построить там поливочные водопроводы. Решение передать в аренду участок принимал территориальный орган Росимущества по Воронежской области. Затем «спартанцы» предоставили документы, что они якобы водопроводы построили, это их собственность, а значит, и земельным участком они могут распоряжаться. Весьма странная логика чиновников тем не менее устроила. И сад ушел коммерсантам, которые вскоре продали его под застройку ООО «Атлант» и ООО «Выбор».

Дальнейшее разбирательство привело к тому, что 44-летний директор «Спартана» попал под суд и получил шесть лет колонии. Сейчас он пытается приговор обжаловать. Участок у ООО «Атлант» отобрали и вернули в федеральную собственность. То же собирались проделать с участком, отошедшим «Выбору», но юристы одной из крупнейших воронежских строительных компаний не сдавались. Вот только последнее решение Арбитражного суда, похоже, не оставляет им шансов на успех.

Вот только интересно, ответит ли кто-нибудь за уничтоженную во время всей этой эпопеи часть яблоневого сада?

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