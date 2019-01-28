В Воронеже директору, осужденному за махинации с яблоневым садом, не удалось обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 22:50 2019-01-28T22:52:01+03:00

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Похоже, завершается эпопея с яблоневым садом. Оттяпать его под стройку очередных многоэтажек удалось лишь частично.

Для 44-летнего директора ООО «Спартан» эта история закончилась шестью годами тюрьмы. Такой приговор ему вынес Ленинский районный суд (мужчину взяли под стражу прямо в зале), а теперь и апелляция не увенчалась успехом.

Напомним, по версии следствия, именно он провернул аферу с яблоневым садом. В апреле 2013 года сад отдали в субаренду «Спартану». Коммерческая организация должна была вырубить часть деревьев и построить там поливочные водопроводы. Решение передать в аренду участок принимал территориальный орган Росимущества по Воронежской области. Затем «спартанцы» предоставили документы, что они якобы водопроводы построили, это их собственность, а значит, и земельным участком они могут распоряжаться. Странная логика чиновников тем не менее устроила. И сад ушел коммерсантам, которые вскоре продали его под застройку ООО «Атлант» и ООО «Выбор».

Участок у ООО «Атлант» отобрали и вернули в федеральную собственность. То же собирались проделать с участком, отошедшим «Выбору», но юристы одной из крупнейших воронежских строительных компаний не сдавались. Однако Арбитражный суд еще раз постановил: вернуть и его в федеральную собственность.

Тем не менее часть сада вырубили. И если бы общественники не забили тревогу, его бы и вовсе теперь не было. Вывод – с несправедливостью надо бороться, не откладывая дела в долгий ящик. Глядишь – и жить тогда станем получше.