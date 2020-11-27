Коронавирус в Воронежской области на утро 27 ноября поставил новый антирекорд

Число больных коронавирусом растет день ото дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова неутешительные цифры назвал федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. За сутки COVID-19 заразились 325 жителей Воронежской области. По этому показателю наш регион замыкает десятку худших в России

Число заболевших в нашей области неуклонно растет. Утром 24 ноября сообщили о 317 зараженных коронавирусом (тогда это был антирекорд), 25-го - уже о 321-м, 26-го - о 323.

Также в федеральном штабе сообщили о еще 13 умерших. Воронежская область по этому самому страшному показателю находится на седьмом месте среди регионов России с наиболее высокой смертностью от COVID-19. В региональном штабе пока информацию по умершим не дали. Как правило, по их версии, цифра жертв коронавируса еще больше.

А вот по числу выздоровевших наша область уже откатилась на 27 место в России - коронавирус за сутки победили 273 жителя нашего региона.

Напомним, 26 ноября продлили до 31 декабря обязательную самоизоляцию нашим землякам в возрасте от 65 лет и старше. В то же время главный санитарный врач региона Игорь Механтьев не согласился с идеей открытия парка аттракционов в одном из крупных торговых центров.

В Воронежской области зрителям запретили посещать спортивные соревнования. Беременным не рекомендуют выходить на улицу.

Обновление: в региональном штабе сообщили о том, что, по их данным, за сутки от коронавируса умерли 19 жителей Воронежской области. Всего жертв этой болезни стало 828.