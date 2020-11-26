Воронежский Роспотребнадзор ответил на просьбу открыть парки аттракционов

Фото из архива КП Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Пока в Воронежской области не планируют снимать запрет на работу парков аттракционов. Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев. Он выступил с заявлением на заседании областного оперштаба по противодействию коронавирусу 26 ноября.

Вопрос по поводу открытия детских парков аттракционов возник не на пустом месте. Ранее к губернатору Александру Гусеву с просьбой спасти объект от банкротства обратились сотрудники заведения, что находится в сити-парке «Град». Они рассказали, что не работают с начала пандемии. В марте парк закрыли и с тех пор развлекательный комплекс простаивает, хотя сотрудников никто не увольняет.

Собственники предложили дать им послабление на примере Москвы, где парки развлечений работают при загрузке от 25% до 50%.

Игорь Механтьев пояснил, что в регионе не совсем стабильная ситуация и непонятно, как будет накладываться на пандемию сезонное распространение гриппа.

– Чтобы не обрушить ситуацию, снятие ранее введенных ограничений считаю преждевременным, – отметил главный санитарный врач области. – Мы можем не понять, какой именно фактор даст вероятный всплеск заболеваемости.

Для начала он предложил открыть только школы и понаблюдать за ситуацией в течение одной-двух недель.