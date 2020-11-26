В Воронежской области установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Не хотите оказаться на ИВЛ - чаще мойте руки и носите маску в общественных местах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова обновлен антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом за сутки. Пусть и незначительно, - на два человека, но тенденция пугает. Прежний антирекорд, установленный 25 ноября, - 321 человек, теперь же - 323. По этому показателю, по данным федерального штаба, Воронежская область замыкает первую десятку.

При этом умерли 12 человек. Опять же по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом. У регионального эти цифры, как правило, отличаются. В худшую сторону. Тем не менее и так по смертям наш регион входит в десятку худших в России, где располагается на девятом месте.

По выздоровевшим особого оптимизма нет. Их вроде немало - 268 человек, однако это лишь 25 показатель по России.

Напомним, стало известно, что губернатор Александр Гусев собирается запретить работу ночных клубов, ресторанов и баров. С другой стороны, глава области подписал и изменение в указе, по которому детям и подросткам разрешили ходить в супермаркеты без взрослых. Однако им по-прежнему нельзя одним посещать торговые центры. А еще с 30 ноября возвращается в полном объеме обычное обучение в школе - сейчас старшеклассники находятся на "дистанте".

На данный момент в Воронежской области объявили об обязательной самоизоляции пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше. Также не рекомендуют выходить на улицу и беременным. Запрещено посещение спортивных соревнований.