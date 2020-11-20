Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 ноября 2020: дети вернутся в школы через 10 дней

Пока же обучение продолжится по смешанной модели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области с начала эпидемии заразились коронавирусом 30 898 человек. Накануне прирост инфицированных составил 314 пациентов. Окончили лечение и выздоровели 29 745 воронежцев. Количество летальных случаев увеличилось до 686. Ранее оперштаб сообщил о смерти 16 человек с подтвержденным COVID-19.

Все школьники Воронежской области вернутся к очным урокам 30 ноября. Как сообщил региональный департамент образования, заболеваемость среди учеников и педагогов в снижается. До этого момента, очевидно, ребята продолжат заниматься по смешанной модели.

Тем временем в Воронежском государственном университете продлили дистанционное обучение до 6 февраля. Об этом стало известно накануне по итогам совещания деканов факультетов, однако официальный приказ еще не выпустили. Зимняя сессия и итоговая аттестация пройдут в онлайн-форме. Очные лабораторные разрешаются в исключительных случаях, как и посещение корпусов сотрудниками 65 лет и старше.