Коронавирус в Воронеже, последние новости на 7 ноября 2020: самоизоляция для беременных, запрет посещать ТЦ подросткам

Количество летальных случаев перевалило за 500. Фото: Артем КИЛЬКИН

26 884 жителей Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. Окончили лечение и выздоровели 24 673 человека. Если считать и тех пациентов, у которых коронавирус выявили с помощью КТ (в общее число зараженных не входят), то поправившихся - 30 281. Количество летальных случаев перевалило за 500 пациентов. К 7 ноября скончались уже 520 воронежцев с подтвержденным COVID-19.

Губернатор подписал новый указ об ограничениях в регионе. Меры начнут действовать с 9 ноября. Так, до конца месяца вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Исключение составляют: обращения за медпомощью, походы в магазин,вынос мусора, выгул домашних животных, следование к месту работы (должна быть справка от работодателя), посещение правоохранителей, судей, адвокатов, медорганизаций.

Беременным рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Детям запрещено находиться в торговых центрах и гипермаркетах без родителей.

Воронежский госуниверситет и опорный вуз приняли решение продлить дистанционное обучение до 22 ноября. С 9 ноября также на удаленку переведут школьников с 7 по 11 классы. Ученики 5 и 6 два дня будут ходить в учебное заведение, а в остальные три (или четыре) также находиться на «дистанционке». И только у малышей с 1 по 4 классы продолжатся очные уроки.