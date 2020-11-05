Стало известно, как воронежские школьники будут учиться с 9 ноября

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 9 ноября в Воронежской области школьники будут учиться в смешанном формате. Решение регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом передал телеграм-канал облправительства 5 ноября. Оно было одобрено губернатором Александром Гусевым.

Так, учащиеся с 1 по 4 классы будут учиться в очном формате.

Школьникам 5-6 классов придется привыкать к смешанному варианту. Они будут посещать учебное заведение не более двух дней в неделю. Остальное время - удаленные занятия.

А вот ученикам 7-11 классов вернут полную дистанционку.

Что касается малокомплектных школ в селах Воронежской области, то в этом случае каждый муниципалитет будет принимать решение самостоятельно. При возможном переводе на дистанционку будет учитываться число заболевших детей и учителей.

Интернаты региона станут работать в очном режиме.

А вот вузам и образовательным учреждениям среднего образования оперштаб рекомендует еще 14 дней работать в дистанционном формате.

Эти меры принимаются на ближайшие две недели: с 9 по 22 ноября включительно.

Ранее в паблике «Мой и твой Воронеж» разместили информацию о возможном переходе школ Воронежской области на частичное дистанционное обучение. А также было известно, что учителя обзванивали родителей и интересовались технической возможностью обучения дистанционно.