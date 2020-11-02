Воронежские школы изучают возможность обучения во второй четверти дистанционно

Решение чиновников озвучат в ближайшие дни Фото: из архива «КП»

Классные руководители воронежских школьников на этой неделе начали обзванивать родителей и интересоваться технической возможностью обучения дистанционно. Что это значит? Готовится ли образование снова перейти на удаленку? Эти вопросы от родителей мы адресовали городскому управлению образования.

- Подобный мониторинг мы проводили в марте, - рассказали нам в пресс-службе мэрии. – Чтобы быть готовыми к возможному решению оперативного штаба о введении дистанционного обучения из-за роста заболеваемости. Мы должны понимать, какие возможности есть у школьников, какие учебные платформы можно задействовать, чтобы не вызвать обвала, как весной.

В мэрии отметили, что дистанционное обучение могут вводить не у всех школьников, а, например, у отдельных классов, школ или параллелей, в зависимость от ситуации.

- Само решение будет принимать оперативный штаб по рекомендации Роспотребнадзора на сновании анализа заболеваемости. Скорее всего, это станет известно в течение ближайших дней, - добавил наш собеседник.