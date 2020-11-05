В Воронежской области стало известно, какие школьники могут перейти на дистанционное обучение

Если информация подтвердится, особенно трудно придется ученикам 5-6 классов. Они тогда будут заниматься и в школах, и дистанционно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили информацию о возможном переходе школ Воронежской области на частичное дистанционное обучение. По сведениям источника, после каникул домой отправят учеников 7 – 11 классов. У ребят из 5-6-х все сложнее. Два дня в неделю они будут приходить в школу. А оставшиеся три или четыре (в зависимости от того на пятидневке учебное заведение или на шестидневке) уйдут на «дистанционку». При этом ученики классов с 1 по 4-й по-прежнему будут ходить в школу. Рассылку об этом формате «дистанционки» якобы рассылают учителям руководители учебных заведений.

На фейк информация не похожа. Тем более что схожую схему «дистанционки» на днях озвучила близкая к властным органам блогер Валерия Робустова. Оговорившись, впрочем, что, по ее сведениям, окончательное решение примут в четверг, 5 ноября.

Косвенно эту информацию подтверждает сообщение пресс-службы областного правительства о том, что губернатор 5 ноября может принять решение по формату дальнейшего пребывания школьников в учебных заведениях.

Напомним, что классные руководители воронежских школьников обзванивали родителей и интересовались технической возможностью обучения дистанционно. В мэрии тогда сообщили, что это делают, чтобы быть готовыми к возможному решению оперативного штаба о введении дистанционного обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, количество заражающихся за сутки в Воронежской области растет с каждым днем и уже перевалило за 300 человек. От коронавируса умерли уже 492 наших земляка.