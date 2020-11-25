В Воронеже собираются запретить работу ночных клубов, ресторанов и баров

Посетителям баров скоро будет еще сложнее "отрываться по полной". Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно об еще одном готовящемся запрете, связанном с ухудшающейся ситуацией с COVID-19. Губернатор Александр Гусев поручил заместителю председателя областного правительства Артему Верховцеву и руководителю регионального департамента и предпринимательства Сергею Корчевникову разработать проект указа о приостановлении работы клубов, ресторанов и баров с 23.00 до 6.00.

Надо сказать, главный санитарный врач России Анна Попова еще в конце октября рекомендовала главам регионам пойти на такую меру. Но, видимо идя навстречу бизнесменам, которые могли понести большие убытки, в областной администрации не спешили это предписание выполнять.

Однако в ответ получили массовые нарушения масочного режима и социальной дистанции. Их обнаружили в ходе рейдов по ночным развлекательным заведениям. Не говоря уже о регулярных ночных дебошах на главной улице Воронежа - проспекте Революции (там сосредоточено много клубов и ресторанов, где веселятся до утра).

Похоже, эти танцы-шманцы в скором времени все-таки прикроют. Региональные власти планируют привлечь к рейдам сотрудников Росгвардии.

Напомним, что недавно стало известно о том, что губернатор своим указом разрешил несовершеннолетним жителям области ходить в супермаркеты и гипермаркеты. В то же время детям и подросткам, как и прежде, нельзя будет ходить в торговые и развлекательные центры без взрослых.