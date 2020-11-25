Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже собираются запретить работу ночных клубов, ресторанов и баров

Проект соответствующего решения поручил подготовить губернатор Александр Гусев
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Посетителям баров скоро будет еще сложнее "отрываться по полной".

Посетителям баров скоро будет еще сложнее "отрываться по полной".

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно об еще одном готовящемся запрете, связанном с ухудшающейся ситуацией с COVID-19. Губернатор Александр Гусев поручил заместителю председателя областного правительства Артему Верховцеву и руководителю регионального департамента и предпринимательства Сергею Корчевникову разработать проект указа о приостановлении работы клубов, ресторанов и баров с 23.00 до 6.00.

Надо сказать, главный санитарный врач России Анна Попова еще в конце октября рекомендовала главам регионам пойти на такую меру. Но, видимо идя навстречу бизнесменам, которые могли понести большие убытки, в областной администрации не спешили это предписание выполнять.

Однако в ответ получили массовые нарушения масочного режима и социальной дистанции. Их обнаружили в ходе рейдов по ночным развлекательным заведениям. Не говоря уже о регулярных ночных дебошах на главной улице Воронежа - проспекте Революции (там сосредоточено много клубов и ресторанов, где веселятся до утра).

Похоже, эти танцы-шманцы в скором времени все-таки прикроют. Региональные власти планируют привлечь к рейдам сотрудников Росгвардии.

Напомним, что недавно стало известно о том, что губернатор своим указом разрешил несовершеннолетним жителям области ходить в супермаркеты и гипермаркеты. В то же время детям и подросткам, как и прежде, нельзя будет ходить в торговые и развлекательные центры без взрослых.