Губернатор Воронежской области разрешил детям ходить в супермаркеты без взрослых

Детям по-прежнему можно ходить в торговые центры только под присмотром взрослых. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В указ губернатора об ограничениях в связи с эпидемией коронавируса внесли одно послабление. Теперь несовершеннолетние жители области могут ходить в супермаркеты без сопровождения взрослых.

Напомним, снятый теперь запрет вызывал вопросы. Главный из них - почему детям нельзя сходить за продуктами в маске, если, допустим, взрослые заняты на работе или болеют.

Теперь все более логично. За продуктами сходить разрешили, а вот развлекаться в торговых центрах без присмотра взрослых по-прежнему нельзя. Без этого прожить можно.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти ввели обязательную самоизоляцию для жителей области 65 лет и старше. Также рекомендуют не выходить из дома беременным. Зрителям нельзя посещать спортивные соревнования. В частности, без поддержки болельщиков вынужден играть "Факел". На матчи "Бурана" зрителей не пускают уже давно.

Напомним, за последние сутки коронавирусом заразился 321 житель Воронежской области. Еще 19 человек умерли. Общее число жертв COVID-19 в нашем регионе стало 785.