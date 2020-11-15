В центре Воронежа две машины росгвардейцев разнимали драку в ночном клубе

Ночные похождения "веселой" молодежи закончились "тусовкой" с сотрудниками Росгвардии. Фото: кадр с видео

В паблике «Типичный Воронеж» выложили видео инцидента на проспекте Революции. Сняты две машины Росгвардии, стоящие посреди проезжей части и достаточно большое число сотрудников этого ведомства. За кадром девушка говорит, что у нее порваны колготки, далее следует нецензурная лексика.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии объяснили, что произошло:

- 15 ноября в 01.38 на пункт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» с ночного клуба «Аура» (проспект Революции, 56). Прибыв на охраняемый объект, сотрудники Росгвардии пресекли конфликт, задержали зачинщиков и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Кстати, в Сеть периодически выкладывают видео драк у другого развлекательного заведения на проспекте Революции - Barak O'Mama. Эти эпизоды складываются в крайне негативное впечатление о ночных тусовках в центре города.

Напомним, также практически на проспекте Революции, у кафе «Иль Токио», 15 ноября 2014 года, ровно шесть лет назад, произошло убийство Дмитрия Кривошеева. Признанного виновным в преступлении Эдуарда Ельшина приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Как воронежцы продолжают веселую ночную жизнь, несмотря на запрет губернатора, смотрите в нашем материале