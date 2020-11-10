Танцы, кальяны и маски: какие нормы нарушают воронежские заведения общепита

Сейчас проведение дискотек в регионе запрещено. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

6 ноября. 23.00. Сотрудники областного департамента предпринимательства и торговли вместе с коллегами из полиции и регионального Управления Роспотребнадзора отправляются в рейд. Этой ночью собравшиеся проверяют заведения общественного питания. Точнее то, как они соблюдают указ губернатора Воронежской области Александра Гусева.

– Подобные рейды мы начали проводить еще весной. Был случай, даже когда на свадьбу выезжали. Конечно, праздник никому не портили, а приглашали директора или управляющего и с ними разбирались, - рассказывает ведущий консультант отдела развития торговли регионального департамента Дмитрий Аршба. – Сегодня будем проверять организации общественного питания и выявлять нарушения в области работы кальянных, танцплощадок, караоке: их деятельность временно приостановлена.

Сотрудник департамента Дмитрий Аршба. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Дмитрий Аршба объясняет, места выбираются не случайным образом. Сотрудники ведомства мониторят соцсети и записывают отличившиеся в негативном смысле заведения. Помогает и личная наблюдательность. Например, на предыдущих выходных Дмитрий Романович прогуливался по центру города и тоже заметил точки, где, несмотря на запрет Александра Гусева, устраивают дискотеки и курят кальяны.

Отметим, что за нарушения указа главы региона обычные граждане могут получить штраф от тысячи до 30 тысяч рублей, должностные лица от 10 до 50, индивидуальные предприниматели – от 30 до 50 тысяч, а юридические лица - от 100 до 300 тысяч рублей.

НАКАЗАНИЕ ОПРЕДЕЛИТ СУД

Для ночного рейда организованы две группы – одна отправляется в Коминтерновский район, мы вместе со второй – обследуем заведения на проспекте Революции.

Поднимаемся в караоке-бар «Орфей». В дальней части зала танцуют девушки, ближе ко входу – компания взрослых, уже хорошо отдохнувших мужчин. Нарушения налицо: тут и караоке, и танцы. Хотя управляющая пытается отпираться:

– У нас здесь только бар, – уверяет девушка.

Танцы в самом разгаре. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Чтобы в дальнейшем не тратить время на доказательство обоснованности претензий, сотрудник департамента фиксирует происходящее на видео. После чего оформляет уведомление о составлении протокола об административном нарушении. Сам протокол будет подписан уже в ведомстве, куда должен явиться представитель заведения, в идеальном варианте – собственник. После этого документ отправят в суд, который и определит наказание.

Оформление затягивается. Работники караоке-бара то не могут найти документы, то правильно указать юридическое лицо. Между тем, из зала доносятся отрывки песни Любови Успенской в исполнении воронежских девушек:

– К единственному нежному

Бегу по полю снежному…

СОБСТВЕННИКИ ПОСТАРАЛИСЬ

Следующее место – Bar Luskoni. Соблюдение правил можно наблюдать еще до входа в само заведение, благодаря застекленной веранде. И, к сожалению, сразу же бросается в глаза молодой человек с кальяном. Когда специалисты проходят по всему залу, то находят второй курительный прибор. Кроме того, некоторые сотрудники ходят без масок. Еще одно нарушение.

Курительный аппарат видно уже с улицы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Работники и этого кафе делают вид, что они ни за что не отвечают.

– Руководители сейчас подъедут и ответят на все вопросы, предоставят документы, - говорит бармен.

Однако тактика это совсем не выигрышная. Посмотреть необходимые данные о владельце можно на вывеске, уголке потребителя или же просто на чеке. Этого хватит для составления уведомления. Если никто из действующего персонала не распишется в его получении, то документ просто отправят по почте собственнику. Весь процесс, конечно, затянется, но все равно будет реализован.

Некоторые сотрудники надевают маску только после замечания проверяющих. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

– На самом деле, здесь все не так уж и плохо. Видно, что люди постарались. Соблюдено и расстояние между столами, и заполняемость. К тому же, каждое место изолировано защитными пластиковыми экранами, хотя это рекомендованная мера. Никто не против, чтобы заведения работали, но есть требования, которые нужно соблюдать, - поясняет ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Воронежской области Елена Горбачева.

БИЗНЕС НЕ УЩЕМЛЯЮТ

В «Ауру» удается пройти через весьма серьезно настроенных охранников только представителям власти. Журналистов сотрудники ЧОПа не пропускают. По количеству людей, вышедших на воздух, понятно, что у барной стойки вряд ли всем хватит места.

В заведение удалось пройти не всем. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Пока специалисты проводят осмотр промоутер ночного заведения Сергей Шматков решил высказать свою позицию по поводу рейда:

– Что вы хотите найти? У клуба аренда миллион за месяц. Он не работал четыре, накопились долги. Их нужно каким-то образом отбивать. У нас у всех семьи дети. Кто будет кормить моего ребенка? И так максимально ограничили себя, приняли необходимые меры. Мы же не дураки пускать людей, которые болеют. Зайдите в какой-нибудь банк днем, сколько там посетителей?

Сергей Шматков. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Дмитрий Аршба на этот счет поясняет: никто не хочет ущемлять бизнес, специально выискивать нарушения и наказывать предпринимателей. Однако есть реальность: сложная эпидемиологическая ситуация и указ губернатора, который необходимо исполнять.

– Мы за, чтобы бизнес работал, но не с такими нарушениями. Когда я поднялся для предварительного осмотра, на танцполе были люди. Потом уже сотрудники включили свет, все разошлись по столикам, – поясняет Дмитрий Аршба. – Руководство адекватно отнеслось к проверке, предоставило необходимые документы и сведения. Но пока мы оформляли уведомление – здесь зафиксировали запрещенную дискотеку - свет уже опять стал приглушенным, люди потихоньку начали танцевать.

Наказание будет определять суд. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

РЕЙДЫ ПРОДОЛЖАТСЯ

Атмосферный бар «Понеслось» встречает проверяющих более дружелюбно. Сотрудники на входе спокойно реагируют на большую группу людей, которая очевидно пришла не веселиться. Как только специалисты оказываются в зале, танцевальное пространство практически мгновенно становится пустым. Только три-четыре человека продолжают двигаться в такт музыке.

Однако из-за такого резкого «побега» посетителей барная стойка оказывается забита людьми. Какое уж тут соблюдение социальной дистанции. Собственно, это и становится основанием для составления уведомления: дискотека, несоблюдение расстояния между столами и превышение их заполняемости.

Всего за ночь специалисты проверили 11 площадок в центре, в трех не нашли нарушений. В Коминтерновском – девять, три получили уведомления, остальные просто не работали. Рейды продолжились и в ночь с субботы на воскресенье – еще 20 проверок. И это не последние проверочные выезды.

Протокол будут составлять в департаменте, пока же выписывается уведомление. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ЗНАЙ!

Какие ограничения действуют в регионе

Работа танцевальных площадок, караоке и кальянных запрещена. Также нельзя проводить массовые торжества, банкеты и корпоративы. Предприятия общественного питания могут функционировать при нескольких условиях: столики (начиная с четырехместного) должны быть заполнены только на половину, расстановка перегородок или столов на расстоянии не менее полутора метров. Все сотрудники должны быть в средствах индивидуальной защиты.

В конце октября федеральный Роспотребнадзор рекомендовал регионам закрыть заведения, работающие с 23.00 до 6 часов. Однако глава области Александр Гусев решил этого не делать.

– Необходимо оценить, сколько у нас таких предприятий, какие потери они могут понести, как это в целом скажется на экономике региона и как это влияет на заболеваемость коронавирусом. Важно любые ограничения вводить в интересах здоровья воронежцев, но вместе с тем помнить о рабочих местах, налогах и так далее, - отметил губернатор.

Кроме того, с 9 ноября вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Для беременных она носит рекомендательный характер. Подросткам запрещается находиться в торговых центрах. Профессиональные спортивные соревнования могут проходить только без зрителей.