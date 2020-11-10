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Общество

Танцы, кальяны и маски: какие нормы нарушают воронежские заведения общепита

Чиновники и специалисты санитарного надзора провели рейд по соблюдению ограничительных мер в связи с коронавирусом
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сейчас проведение дискотек в регионе запрещено.

Сейчас проведение дискотек в регионе запрещено.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

6 ноября. 23.00. Сотрудники областного департамента предпринимательства и торговли вместе с коллегами из полиции и регионального Управления Роспотребнадзора отправляются в рейд. Этой ночью собравшиеся проверяют заведения общественного питания. Точнее то, как они соблюдают указ губернатора Воронежской области Александра Гусева.

– Подобные рейды мы начали проводить еще весной. Был случай, даже когда на свадьбу выезжали. Конечно, праздник никому не портили, а приглашали директора или управляющего и с ними разбирались, - рассказывает ведущий консультант отдела развития торговли регионального департамента Дмитрий Аршба. – Сегодня будем проверять организации общественного питания и выявлять нарушения в области работы кальянных, танцплощадок, караоке: их деятельность временно приостановлена.

Сотрудник департамента Дмитрий Аршба.

Сотрудник департамента Дмитрий Аршба.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Дмитрий Аршба объясняет, места выбираются не случайным образом. Сотрудники ведомства мониторят соцсети и записывают отличившиеся в негативном смысле заведения. Помогает и личная наблюдательность. Например, на предыдущих выходных Дмитрий Романович прогуливался по центру города и тоже заметил точки, где, несмотря на запрет Александра Гусева, устраивают дискотеки и курят кальяны.

Отметим, что за нарушения указа главы региона обычные граждане могут получить штраф от тысячи до 30 тысяч рублей, должностные лица от 10 до 50, индивидуальные предприниматели – от 30 до 50 тысяч, а юридические лица - от 100 до 300 тысяч рублей.

НАКАЗАНИЕ ОПРЕДЕЛИТ СУД

Для ночного рейда организованы две группы – одна отправляется в Коминтерновский район, мы вместе со второй – обследуем заведения на проспекте Революции.

Поднимаемся в караоке-бар «Орфей». В дальней части зала танцуют девушки, ближе ко входу – компания взрослых, уже хорошо отдохнувших мужчин. Нарушения налицо: тут и караоке, и танцы. Хотя управляющая пытается отпираться:

– У нас здесь только бар, – уверяет девушка.

Танцы в самом разгаре.

Танцы в самом разгаре.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Чтобы в дальнейшем не тратить время на доказательство обоснованности претензий, сотрудник департамента фиксирует происходящее на видео. После чего оформляет уведомление о составлении протокола об административном нарушении. Сам протокол будет подписан уже в ведомстве, куда должен явиться представитель заведения, в идеальном варианте – собственник. После этого документ отправят в суд, который и определит наказание.

Оформление затягивается. Работники караоке-бара то не могут найти документы, то правильно указать юридическое лицо. Между тем, из зала доносятся отрывки песни Любови Успенской в исполнении воронежских девушек:

– К единственному нежному

Бегу по полю снежному…

СОБСТВЕННИКИ ПОСТАРАЛИСЬ

Следующее место – Bar Luskoni. Соблюдение правил можно наблюдать еще до входа в само заведение, благодаря застекленной веранде. И, к сожалению, сразу же бросается в глаза молодой человек с кальяном. Когда специалисты проходят по всему залу, то находят второй курительный прибор. Кроме того, некоторые сотрудники ходят без масок. Еще одно нарушение.

Курительный аппарат видно уже с улицы.

Курительный аппарат видно уже с улицы.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Работники и этого кафе делают вид, что они ни за что не отвечают.

– Руководители сейчас подъедут и ответят на все вопросы, предоставят документы, - говорит бармен.

Однако тактика это совсем не выигрышная. Посмотреть необходимые данные о владельце можно на вывеске, уголке потребителя или же просто на чеке. Этого хватит для составления уведомления. Если никто из действующего персонала не распишется в его получении, то документ просто отправят по почте собственнику. Весь процесс, конечно, затянется, но все равно будет реализован.

Некоторые сотрудники надевают маску только после замечания проверяющих.

Некоторые сотрудники надевают маску только после замечания проверяющих.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

– На самом деле, здесь все не так уж и плохо. Видно, что люди постарались. Соблюдено и расстояние между столами, и заполняемость. К тому же, каждое место изолировано защитными пластиковыми экранами, хотя это рекомендованная мера. Никто не против, чтобы заведения работали, но есть требования, которые нужно соблюдать, - поясняет ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Воронежской области Елена Горбачева.

БИЗНЕС НЕ УЩЕМЛЯЮТ

В «Ауру» удается пройти через весьма серьезно настроенных охранников только представителям власти. Журналистов сотрудники ЧОПа не пропускают. По количеству людей, вышедших на воздух, понятно, что у барной стойки вряд ли всем хватит места.

В заведение удалось пройти не всем.

В заведение удалось пройти не всем.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Пока специалисты проводят осмотр промоутер ночного заведения Сергей Шматков решил высказать свою позицию по поводу рейда:

– Что вы хотите найти? У клуба аренда миллион за месяц. Он не работал четыре, накопились долги. Их нужно каким-то образом отбивать. У нас у всех семьи дети. Кто будет кормить моего ребенка? И так максимально ограничили себя, приняли необходимые меры. Мы же не дураки пускать людей, которые болеют. Зайдите в какой-нибудь банк днем, сколько там посетителей?

Сергей Шматков.

Сергей Шматков.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Дмитрий Аршба на этот счет поясняет: никто не хочет ущемлять бизнес, специально выискивать нарушения и наказывать предпринимателей. Однако есть реальность: сложная эпидемиологическая ситуация и указ губернатора, который необходимо исполнять.

– Мы за, чтобы бизнес работал, но не с такими нарушениями. Когда я поднялся для предварительного осмотра, на танцполе были люди. Потом уже сотрудники включили свет, все разошлись по столикам, – поясняет Дмитрий Аршба. – Руководство адекватно отнеслось к проверке, предоставило необходимые документы и сведения. Но пока мы оформляли уведомление – здесь зафиксировали запрещенную дискотеку - свет уже опять стал приглушенным, люди потихоньку начали танцевать.

Наказание будет определять суд.

Наказание будет определять суд.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

РЕЙДЫ ПРОДОЛЖАТСЯ

Атмосферный бар «Понеслось» встречает проверяющих более дружелюбно. Сотрудники на входе спокойно реагируют на большую группу людей, которая очевидно пришла не веселиться. Как только специалисты оказываются в зале, танцевальное пространство практически мгновенно становится пустым. Только три-четыре человека продолжают двигаться в такт музыке.

Однако из-за такого резкого «побега» посетителей барная стойка оказывается забита людьми. Какое уж тут соблюдение социальной дистанции. Собственно, это и становится основанием для составления уведомления: дискотека, несоблюдение расстояния между столами и превышение их заполняемости.

Всего за ночь специалисты проверили 11 площадок в центре, в трех не нашли нарушений. В Коминтерновском – девять, три получили уведомления, остальные просто не работали. Рейды продолжились и в ночь с субботы на воскресенье – еще 20 проверок. И это не последние проверочные выезды.

Протокол будут составлять в департаменте, пока же выписывается уведомление.

Протокол будут составлять в департаменте, пока же выписывается уведомление.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ЗНАЙ!

Какие ограничения действуют в регионе

Работа танцевальных площадок, караоке и кальянных запрещена. Также нельзя проводить массовые торжества, банкеты и корпоративы. Предприятия общественного питания могут функционировать при нескольких условиях: столики (начиная с четырехместного) должны быть заполнены только на половину, расстановка перегородок или столов на расстоянии не менее полутора метров. Все сотрудники должны быть в средствах индивидуальной защиты.

В конце октября федеральный Роспотребнадзор рекомендовал регионам закрыть заведения, работающие с 23.00 до 6 часов. Однако глава области Александр Гусев решил этого не делать.

– Необходимо оценить, сколько у нас таких предприятий, какие потери они могут понести, как это в целом скажется на экономике региона и как это влияет на заболеваемость коронавирусом. Важно любые ограничения вводить в интересах здоровья воронежцев, но вместе с тем помнить о рабочих местах, налогах и так далее, - отметил губернатор.

Кроме того, с 9 ноября вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Для беременных она носит рекомендательный характер. Подросткам запрещается находиться в торговых центрах. Профессиональные спортивные соревнования могут проходить только без зрителей.

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