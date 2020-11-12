Очередной антирекорд по коронавирусу в Воронежской области: за сутки заразились 309 человек

Врачам по-прежнему приходится работать с предельным напряжением сил. Фото: Иван МАКЕЕВ

На федеральном сайте «Стоп Коронавирус. РФ» опубликовали статистику по заболеваниям COVID-19 за последние сутки. По данным на утро 12 ноября эту болезнь подхватили еще 309 жителей Воронежской области. Это новый антирекорд. Последний был установлен 11 ноября: 308 заразившихся.

Также в федеральном оперативном штабе дали сведения по умершим и выздоровевшим. По их данным, коронавирус за последние сутки унес в мир иной еще 12 наших земляков. При этом выздоровели еще 350 жителей Воронежской области. Оговоримся, что эти две последние цифры у федерального и регионального оперативных штабов, как правило, разные. Пока в региональном статистику за последние сутки не давали.

Напомним, в Воронежской области, из-за ситуации с коронавирусом на дистанционном обучении находятся ученики классов с 7 по 11-й и частично мальчики и девочки пятых и шестых классов (три дня в неделю), а также студенты вузов. Снова отправили на обязательную самоизоляцию пожилых людей 65 лет и старше.