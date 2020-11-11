К 11 ноября число умерших от COVID-19 в Воронежской области достигло 564

За сутки в Воронежской области от осложнений ковида умерли 15 пациентов. Таким образом, по состоянию на 11 ноября, число летальных случаев от COVID-19 достигло 564. Свежую статистику по заболеваемости озвучил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки диагноз COVID-19 лабораторным путем подтвердили еще у 308 человек. С начала марта число заразившихся достигло 28 414 человек.

Выздоровел за последний день 361 пациент. Всего с начала пандемии болезнь победили 26 398 жителей региона.