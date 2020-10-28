Экс-заместителю начальнику воронежской ГИБДД не удалось отменить дисциплинарное взыскание за богатство родителей

Игорь Качкин. Фото: из архива «КП»

В Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию бывшего заместителя начальника областной ГИБДД Игоря Качкина к региональному ГУ МВД. Бывший руководитель гаишников, ныне трудящийся на более скромном посту начальника тыла в ОМВД по Панинскому району, не согласился с решением наложить на него дисциплинарное взыскание с предупреждением о неполном служебном соответствии. Однако Центральный районный суд, а теперь и областной не стали ничего отменять.

Напомним, наложили на Игоря Качкина взыскание после проверки прокуратуры, а также расследования внутри регионального ГУ МВД, результатом чего стал иск надзорного ведомства о лишении родителей высокопоставленного гаишника 22 объектов недвижимости на 50 миллионов рублей. По версии силовиков, папа и мама экс-заместителя начальника региональной ГИБДД никак не могли приобрести их на собственные доходы. И предположили, что фактически эти крупные покупки спонсировал их сын. И приобретал он квартиры и другую недвижимость фактически для себя. Правда, источник таких мощных доходов представители прокуратуры и полиции пока так и не пояснили.

Игорь Качкин заявлял, что у родителей есть солидный бизнес в Грибановском районе, который и позволил извлечь столь солидные прибыли. Это и пытаются в течение нескольких заседаний в Советском районном суде доказать два адвоката – самого Игоря Николаевича и его родителей. У представителей прокуратуры задача, понятное дело, диаметрально противоположное.

Очередное заседание по этому делу назначено на 19 ноября.