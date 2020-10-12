У воронежского торгового центра 90-летний водитель «Жигулей» попал в аварию с маршруткой

Итог аварии - рассыпанные яблоки, один пострадавший и огромная пробка. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В понедельник, 12 октября, в 15.30 у ТЦ «Московский проспект» случилась авария. В нее попали двое «Жигулей» и «ГАЗель» 47-го маршрута. Очевидцы ДТП сообщают, что вроде бы пострадавших нет, зато по всей дороге разлетелись яблоки, которые, видимо, перевозили в одной из легковых машин.

Однако в городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что в аварии получил травмы 40-летний мужчина, ехавший в одной из «пятерок». Его отвезли в больницу. Водители «Жигулей», 90-летний дедушка и мужчина 36 лет серьезных травм не получили. Равно как и 35-летний шофер «ГАЗели» и ехавшие в ней пассажиры.

Между тем, сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что в этом месте машины практически стоят. Скорость движения не превышает 3-5 км/час.

Напомним, недалеко от этого места, у дома № 119 по Московскому проспекту, 4 октября случилась страшная авария. 30-летний воронежец на «Тойоте-Краун» врезался в стоявшие на дороге четыре машины: «Лифан Смайли», «Вольво С-40», «Хендэ Солярис», «Шкода Рапид» и «КИА Рио». Эти автомобили попали в мелкую аварию, где никто не пострадал, и остановились для оформления ДТП. От удара «Тойоту» отбросило на ехавший попутно в правом ряду ВАЗ-2112 и на припаркованную справа «Тойоту Цельсиор». «Двенадцатая» после столкновения влетела в дерево на обочине. 38-летний водитель машины и его 47-летний пассажир получили травмы, их отправили в больницу. Кроме того, пострадал пешеход.

Но самое страшное - погибли две девушки. 29-летняя водитель «Лифана» умерла на месте аварии, ее 22-летняя пассажирка - в больнице.

Водитель «Тойоты» от прохождения теста на опьянение отказался. Центральный районный суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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