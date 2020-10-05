Водитель, из-за которого двое погибли в двойной аварии в Воронеже, отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения

фото36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах страшной двойной аварии, которая произошла вечером 4 октября у торгового центра «Московский проспект». Водитель «Тойоты Краун», из-за которого погибли два человека и трое мужчин получили травмы, отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Напомним, около 22.00 «Тойота», следовавшая в сторону центра, влетела в пять машин, которые оформляли аварию, случившуюся в 19.20. Тогда столкнулись «Лифан», «Вольво» и «Хендэ» (29-летний водитель автомобиля «Вольво С-40» при перестроении из левого ряда в средний зацепил «Хендэ Солярис» и «Лифан Смайли»), в той аварии никто не пострадал. Рядом стояли еще две машины - «Шкода» и «КИА Рио», которые помогали оформить ДТП. И в эту группу влетела «Тойота Краун».

От удара в стоящие машины «Тойоту» отбросило на движущийся попутно в правом ряду ВАЗ-2112 и на припаркованный справа автомобиль «Тойота Цельсиор». ВАЗ после столкновения влетел в дерево на правой обочине, находившиеся в машине водитель и пассажир получили травмы, их отправили в больницу.

Тем временем, на дороге умерла водитель автомобиля «Лифан», в который влетела изначально «Тойота», ее пассажирку (в момент происшествия обе девушки находились в салоне автомобиля) успели довезти до больницы, но 22-летняя женщина скончалась в медучреждении. Травмы получил и 27-летний водитель автомобиля «КИА Рио», который помогал с оформлением первого ДТП и был в момент второй аварии на проезжей части, он госпитализирован.

В больницу доставили и учинившего смертельную аварию водителя «Тойоты», но он оттуда сбежал, так и не пройдя медосвидетельствования на состояние опьянения. За это на него завели административное дело.